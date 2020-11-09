Ковидные госпитали готовят к открытию в Бийске и Рубцовске

В Алтайском крае готовятся к открытию еще три ковидных госпиталя. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае готовятся к открытию еще три ковидных госпиталя.

Как сообщила замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая, два госпиталя на 120 коек разместятся в Рубцовске на базе 3-й горбольницы. Все койки подключат к кислороду. Скорее всего, работать там начнут в среду, 11 ноября.

Также завершается подготовка госпиталя в Бийске на базе 2-й горбольницы. Коечный фонд там составит 245 единиц, однако начнут со 135. Кислородом будут обеспечены 90.

По информации краевого правительства, на сегодня в регионе работает 30 госпиталей. Общий коечный фонд - 5 575 единиц. На утро 9 ноября занятость коек была 88%. Количество тяжелых пациентов составляет 25% от всех госпитализированных. На аппаратах ИВЛ находятся 182.

Наталья Белоцкая также отметила, что в Барнауле снизилось количества вызовов "скорой" с 2,5 тысяч в сутки до 1045. Бригады отмечают снижение пневмонии с 450 до 280 случаев.

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