В Бийске сломали единственный томограф

Томограф будут ремонтировать, как минимум, неделю Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске сломался единственный аппарат компьютерной томографии. Его использовали для диагностики состояния легких.

Информацию о поломке «Бийскому рабочему» подтвердили в «Консультативно-диагностическом центре» Бийска. При этом там добавили, что аппарат еще можно отремонтировать. Пока его чинят, медицинский персонал распустили на неделю.

По данным источника, томограф в последнее время использовался практически круглосуточно. Из-за заметно возросшего потока пациентов персонал не справлялся с нагрузкой.

По последней информации из министерства здравоохранения, жителям Бийска и Бийской зоны порекомендовали на время простоя томографа обращаться в рентгенологический кабинет по месту жительства. Об этом «БР» сообщила Наталья Климонова, начальник хозяйственного отдела консультационно-диагностического центра.

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