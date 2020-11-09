Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 ноября 2020 года составило 21 265

231 новый случай коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 ноября 2020 года увеличилось на 231 новый случай и составило 21 265.

По данным регионального оперативного штаба, новые случаи были выявлены в следующих населенных пунктах: Барнаул – 80, Бийск – 15, Рубцовск – 11, Заринск, Новоалтайск – по 10 заболевших, Славгород – 9, Алейск – 8, Белокуриха, Благовещенский, Краснощековский, Первомайский районы – по 5 заболевших, Завьяловский, Калманский, Ключевской, Косихинский, Поспелихинский, Троицкий районы – по 4 заболевших, Алтайский, Волчихинский, Залесовский, Павловский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Солонешинский районы – по 3 заболевших, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Тальменский, Тюменцевский, Тогульский, Хабарский, Шипуновский- по 2 заболевших, Бурлинский, Каменский, Новичихинский, Суетский районы – по 1 заболевшему.

При этом выписались за последние сутки 172 пациента. Таким образом, общее число выздоровевших на сегодня составляет уже 17 834 человека. Продолжают лечение 2533 больных, у которых коронавирус подтвержден лабораторно. Еще в госпиталях находятся 2376 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Дома лечение получают 1357 человек с аналогичными показателями. Их тех, кто находится в больницах 641 – в тяжелом состоянии. К ИВЛ подключены 182.

Скончались за минувшие сутки 13 человек (общее – 884). Из них непосредственно от COVID-19 - 7.