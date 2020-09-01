15 человек эвакуировали во время пожара в барнаульской многоэтажке

Из квартиры, в которой произошел пожар, эвакуировали мужчину. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сегодня ночью в Барнауле спасатели эвакуировали нескольких жильцов из-за пожара в многоэтажке на улице Георгия Исакова,142, пишет краевое управление МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 3:17. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, из квартиры, расположенной на пятом этаже, шел густой дым. Для борьбы с огнем проложили магистральную линию, подали два многофункциональных ствола.

Из квартиры, в которой произошел пожар, эвакуировали мужчину. Он успел надышаться продуктами горения, пострадавшего госпитализировали. Из наполненного дымом подъезда пожарные вывели еще 14 жильцов дома.

Пожарные в Барнауле. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– Менее 10 минут потребовалось пожарным для полной ликвидации возгорания. Огнем были повреждены мебель и вещи на площади около семи квадратных метров. В тушении принимали участие 10 человек личного состава противопожарной службы, использовали одну автолестницу и две автоцистерны, – отмечают в ведомстве.

По предварительной оценке специалистов, наиболее вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении.

Возгорание в цехе

Вчера, 31 августа во второй половине дня в Октябрьском районе Барнаула произошел пожар в цехе предприятия на улице Северо-Западной.

На момент прибытия спасателей из заготовительно-сварочного цеха шел густой черный дым. Для бесперебойной подачи воды проложили магистральную линию от пожарного гидранта, находящегося в 150 метрах, подали многофункциональный ствол большой мощности.

– На месте происшествия работало звено газодымозащитной службы для определения очага возгорания. В считанные минуты возгорание удалось ликвидировать. В результате пожара была повреждена обшивка, электропроводка кабины мостового крана, – сообщают в ГУ МЧС России по региону.

Пожарные в Барнауле. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Общая площадь горения составила около трех квадратных метров. В тушении участвовали 24 человека, использовали семь единиц пожарной и специальной техники.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность производственного оборудования. Пострадавших нет.

Отметим, что всего за сутки в Алтайском крае зарегистрировали 27 пожаров, в ликвидации которых участвовали 256 человек личного состава, использовали 75 единиц техники.

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