Три человека погибли на пожаре в Алтайском крае

Тела погибших нашли во время тушения Фото: Анна СЕМИНА

Следователи завели уголовное дело по факту гибели трех человек во время пожара в Алтайском крае. Несчастье произошло утром 3 октября в Хабарском районе.

Пожарные приехали на вызов в одно из сел района. Уже в процессе тушения строения были обнаружены тела троих человек: 59-летнего хозяина дома, его 29-летнего родственника и 48-летней местной жительницы. По факту гибели людей следственным управлением СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

На месте трагедии работали следователи и следователи-криминалисты. Помимо этого там же побывал и прокурор района.

- По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, - отмечают в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.