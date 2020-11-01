На Алтае возбудили уголовное дело после гибели трех человек на пожаре

Пожар в Барнауле
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Барнауле после смерти троих человек на пожаре возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
По данным следствия, трагедия случилась утром 31 октября. Трое человек в самовольной постройке на ул. Белова, приспособленной под жилье, распивали спиртные напитки. После того, как они уснули, произошло возгорание.
- После тушения были обнаружены тела 40-летнего мужчины, проживающего в этом доме, его 31-летней знакомой и мужчины, личность которого еще не установлена, - сообщили в региональном управлении Следкома.
Сейчас назначены пожаро-техническая, судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Расследование продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека погибли на страшном пожаре в Барнауле
На момент прибытия первого подразделения открытым огнем было охвачено заброшенное здание, существовала угроза распространения огня на соседние строения (подробнее)