На Алтае возбудили уголовное дело после гибели трех человек на пожаре

Пожар в Барнауле Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле после смерти троих человек на пожаре возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

По данным следствия, трагедия случилась утром 31 октября. Трое человек в самовольной постройке на ул. Белова, приспособленной под жилье, распивали спиртные напитки. После того, как они уснули, произошло возгорание.

- После тушения были обнаружены тела 40-летнего мужчины, проживающего в этом доме, его 31-летней знакомой и мужчины, личность которого еще не установлена, - сообщили в региональном управлении Следкома.

Сейчас назначены пожаро-техническая, судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Расследование продолжается.

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