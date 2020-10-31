Три человека погибли на страшном пожаре в Барнауле

Пожар произошел ранним утром Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ранним субботним утром, 31 октября в Барнауле произошел страшный пожар, жертвами которого стали три человека.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 5.24 утра. На место происшествия незамедлительно выдвинулись пожарные.

- На момент прибытия первого подразделения открытым огнем было охвачено заброшенное здание по улице Белова, существовала угроза распространения огня на соседние строения, - сообщают в ведомстве.

Через пару-тройку минут подоспела подмога. В общей сложности на тушение было подано три многофункциональных ствола большой мощности. Ликвидировать открытое горение удалось только за час. Были задействованы 24 огнеборца и пять единиц техники. Площадь горения составила около 50 квадратных метров.

Уже после того, как горение было полностью ликвидировано, начался разбор обрушившихся конструкций. Под ними спасатели обнаружили тела трех погибших. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причина произошедшего устанавливается.

По данным регионального главка МЧС за прошедшие сутки в крае произошло 15 пожаров. На их ликвидации были задействованы 186 человек личного состава противопожарной службы, 51 единица техники.

Стоит отметить, что за последние дни это не единственное подобное происшествие, которое завершились трагедией. Так в ночь на 30 октября произошел пожар в Новоалтайске на улице Линейная. К моменту прибытия первого подразделения открытым огнем полыхала кровля дома и гараж по всей площади, наблюдалось сильное задымление внутри одной из квартир двухквартирного дома.

Тушение очень сильно осложнялось из-за порывистого ветра – огонь быстро распространялся по большой площади. В итоге площадь горения составила около 200 квадратных метров.

Очевидцы сообщали, что в доме могут быть люди. Так и было. Уже во время разбора завалов пожарные обнаружили тела двоих человек. По данным следствия, ими оказались 47-летний хозяин дома и его 45-летняя супруга. По факту их гибели проводится доследственная проверка. Устанавливается причина случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.