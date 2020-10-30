В Барнауле открыли автобусный маршрут №70 до Борзовой Заимки

Маршрут автобуса. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле появится новый автобусный маршрут до поселка Борзовая Заимка. Он начнет работать со 2 ноября. Конечные остановки автобуса – площадь Спартака и п. Борзовая Заимка.

В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи рассказали, что на маршруте будет работать два автобуса малого класса. Схема движения следующая: ул. Вечерняя (п. Борзовая Заимка) – ул. Кутузова – ул. Загородная – ул. Челюскинцев – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пл. Спартака.

Автобус будет ходить каждые полчаса. На обеих конечных остановках начало следования маршрута – в 6.00 утра. Уехать как из Барнаула, так и из Борзовой Заимки можно будет до 18:30.

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