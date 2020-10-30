Не доехал до нужной остановки из-за антимасочников: можно ли вернуть деньги за проезд?

Из-за забастовок в трамваях движение на путях блокируется. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую неделю в Барнауле произошло несколько инцидентов с антимасочными забастовками в трамваях, из-за которых блокировалось движение на путях. Почти 3,5 тысячи человек не смогли доехать до своей остановки. Время и деньги за проезд ушли впустую. Но если потерянные часы уже не вернуть, то деньги, при желании, можно.

Кто должен вернуть деньги за проезд

Не стоит кидаться на кондуктора с требованием вернуть деньги обратно. У человека и так стресс из-за бунтующих антимасочников, да и деньги отдавать назад он не вправе.

– Возврат платы за услугу провоза пассажиров, которым ее не смогли оказать по вине третьих лиц – обязанность перевозчика. Данный возврат является прямыми убытками и упущенной выгодой, которая взыскивается через суд с виновных. Как на самолете при задержке или вынужденной посадки по вине пассажира, – пояснил барнаульский юрист Михаил Жуков.

То есть деньги за проезд пассажиру должен вернуть перевозчик. При этом сам перевозчик имеет право взыскать деньги с виновных за простой транспорта.

Как пассажиру вернуть деньги

Вернуть деньги за билет, не отходя от кассы, не получится. Как пояснили в барнаульском Горэлектротрансе, кондукторы по закону не имеют права доставать деньги из сумки и возвращать пассажирам. Если пассажира не довезли до места назначения по вине предприятия, он может обратиться с заявлением на возврат средств.

В случае с антимасочными протестами, простой произошел не по вине перевозчика, но в Горэлектротрансе заверили, что пассажиры могут вернуть деньги за проезд назад. Для этого нужно приехать в офис предприятия, предоставить билет и заявление на возврат средств.

Подробнее с порядком возврата платы за проезд можно ознакомиться на сайте.

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