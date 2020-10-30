В Алтайском крае больше миллиона жителей поставили прививку от гриппа

В настоящее время Алтайский край получил 83% от общего объема вакцины «Совигрипп» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае более одного миллиона жителей вакцинировались против гриппа. Большая часть из них поставили прививку за счет федерального бюджета.

Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, всего за федеральные деньги привились 998 796 человек, еще 7,5 тысяч человек вакцинировались за свой счет. В настоящее время Алтайский край получил 83% от общего объема вакцины «Совигрипп».

За неделю с 19 по 25 октября в крае зарегистрировали более 26 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Причем заболеваемость идет на спад – цифры меньше на 8%, чем на прошлой неделею Случаев гриппа пока нет.

В этом году в рамках национального календаря профилактических планируют вакцинировать 1,2 млн жителей региона. В обязательном порядке прививки ставят детям с полугода, школьникам, студентам, призывникам, беременным, людям старше 60 лет и так далее. Для них вакцинация бесплатна.

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