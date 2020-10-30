В Алейске парень проник в дом и украл копилку с мелочью

Молодой человек признал свою вину в содеянном. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алейске правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В дом к местной жительнице проник неизвестный мужчина и украл все деньги, которые нашел. Правда, улов у него был небольшим – 6 тысяч рублей и копилка с мелочью. Вдобавок к деньгам злоумышленник взял квадракоптер.

Оказалось, что в дом проник вовсе не неизвестный человек, а друг сына потерпевшей.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 19-летний молодой парень, который, как оказалось, находился в приятельских отношениях с сыном потерпевшей. Разбив окно в веранде, поздно вечером злоумышленник проник в дом и украл квадрокоптер, все ищеющиеся денежные средства, включая копилку с мелочью, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Задержанный полностью признал свою вину в содеянном. Похищенное имущество и денежные средства у него изъяли и передали законному хозяину.

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