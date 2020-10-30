На охамевшего барнаульского водителя составили сразу семь протоколов за один раз

Скриншот видео Фото: со страницы vk.com/barneos22

29 октября вБарнауле сотрудники ДПС задержали водителя, который нарушил целый ряд правил: по-хамски выезжал на встречку через две сплошные линии, разъезжал со спецсигналами по пешеходной аллее проспекта Ленина, двигался задним ходом в запрещенном для этого месте и много чего другого... Всего на него было составлено семь протоколов за один раз.

За рулем «Citroen C4» находился 21-летний водитель. Видео «поездки» было выложено в соцсети. Получив сообщение, сотрудники ДПС в течение короткого времени установили личность и задержали его.

- Водитель уже привлекался в 2019 году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения семь раз, в 2020 году – один раз, - сообщает региональное управление МВД.

На молодого водителя составили протоколы за спецмаячок, отсутствие страховки, разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, а также езду по тротуару. Также ему вменяют управление автомобилем с нарушением правил установки регистрационных знаков и выезд на встречную полосу.

В общем, парень «накатал» на лишение прав, причем сроки, в случае соответствующего принятия решения судом, будут суммированы.