Барнаульская прокуратура проверит новость о высаженном из троллейбуса ребенке

Детей запрещено высаживать из общественного транспорта Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульская прокуратура начала проверка после сообщений о мальчике, которого высадили из троллейбуса №6. При этом, ребенок расплатился за проезд.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники прокуратуры проверят, как МУП «Горэлектротранс» соблюдает законодательство в сфере защиты прав несовершеннолетних. Не давно был принят закон, по которому запрещается высаживать из общественного транспорта детей, даже если они не расплатились.

Напомним, 29 октября барнаулец пожаловался в соцсетях на кондуктора, которая высадила 12-летнего мальчика на полпути. Ребенок ехал на тренировку, и за проезд расплатился банковской картой, однако кондуктор сказала, что карта заблокирована, хотя деньги за поездку списались.

В мэрии краевой столицы тоже прокомментировали инцидент и посоветовали посмотреть родителям данные о поездке через личный кабинет на сайте «Центртранса».

- В случае подтверждения факта проезда ребенка в троллейбусе маршрута №6, необходимо предоставить полученные данные из личного кабинета, где будет опубликован номер транспортного средства и номер терминала, по которому была осуществлена оплата проезда. При предоставлении указанных документов, данное обращение будет рассмотрено, - пояснили в администрации.

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При этом, мальчик расплатился за поездку (подробнее)