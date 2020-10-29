Барнаулец пожаловался на кондуктора троллейбуса, высадившего на полпути ребенка

Кондуктор высадила ребенка на полпути Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула Илья пожаловался на работу кондуктора троллейбуса №6. По словам мужчины, сотрудница «Горэлектротранса» высадила его сына на полпути.

Об инциденте горожанин сообщил на странице «Черное и белое Барнаул» в инстаграме. 28 октября 12-летний мальчик отправился на тренировку с остановки «Художественная школа» до «Чайки». За проезд он рассчитался картой, но та, как сказал кондуктор, была заблокирована. Тогда женщина высадила мальчика на полпути, но позже деньги за проезд все же списались.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по данному факту в МУП «Горэлектротранс» сейчас идет проверка. В мэрии напомнили, что при оплате проезда банковской картой, информацию о поездке можно получить в истории оплаты в личном кабинете на сайте «Центртранса».

- В случае подтверждения факта проезда ребенка в троллейбусе маршрута №6, необходимо предоставить полученные данные из личного кабинета, где будет опубликован номер транспортного средства и номер терминала, по которому была осуществлена оплата проезда. При предоставлении указанных документов, данное обращение будет рассмотрено, - пояснили в администрации.

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