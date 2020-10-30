Полицейские застрелили алтайского подростка в Татарстане

Одного сотрудника полиции подросток ранил в ногу.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В городе Кукмор в Татарстане полицейские застрелили 16-летнего уроженца Алтайского края Виталия Антипова. Как сообщает издание «Бизнес Online», подросток напал на правоохранителей.
Инцидент случился в ночь на 30 октября около полуночи. Возле парковки отдела внутренних дел дежурные заметили неизвестного молодого человека. Он бросил в сторону здания бутылки с зажигательной смесью с криками «Аллах Акбар, я вас всех убью». Также в руках он держал нож.
Полицейские потребовали парня сложить оружие, но он не подчинился и бросился на сотрудника полиции, ранив его в ногу. Второй сотрудник застрелил нападавшего. Раненого полицейского отвезли в больницу.
После происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
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