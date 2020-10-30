Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 октября 2020 года составило 19 000

Выздоровело за прошедшие 24 часа 118 пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 219 новых случаев заболевания коронавирусом. Число зараженных в регионе составило ровно 19 тысяч человек. Выздоровело за прошедшие 24 часа 118 пациентов, умерло 17 человек, из них от COVID-19 - шесть.

По информации регионального оперштаба, 30 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом 2 177 человек. На дому лечение получают четыре человека.

Помимо этого, 2 389 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 337 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1 416 пациентов с вирусной пневмонией лечатся в домашних условиях.

6 366 человек, которые болеют бессимптомно находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

На сегодняшний день в крае – 511 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 149.

В регионе осталось 535 свободных коек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр здравоохранения Алтайского края из-за температуры ушел на самоизоляцию

Тест на коронавирус у него пока что не готов (подробнее)