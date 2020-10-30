На дороге рассыпались сладости после ДТП в Барнауле

Авария произошла на перекрестке Ленина-Молодежная. Фото:аварком "Город"

30 октября в Барнауле автобус столкнулся с грузовиком на перекрестке проспекта Ленина и ул. Молодежная. Об аварии сообщили в городской Госавтоинспекции.

Грузовичок ехал непустой. В результате столкновения из него выпали сладости. На фото видно, как на дорогу вывались бутылки газировок и упаковки конфет. В социальных сетях комментаторы написали «Ну наконец-то грузовик с пряниками перевернулся, но снова не на моей улице...», «Чуть-чуть не успел», «И на нашей улице перевернется газель с конфетами».

- Предварительно было установлено, что водитель, 1984 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗель» (фургон), при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автобусу «ПАЗ» маршрута № 24, под управлением водителя, 1961 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо, и допустил с ним столкновение, - сообщили в городской Госавтоинспекции.

В результате происшествия за медицинской помощь обратился пассажир автобуса - 74-летний мужчина. Его доставили в медучреждение.

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