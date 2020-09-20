Не с пряниками: на Алтае перевернулся грузовик с сахарной свеклой

Скриншот видео из паблика "Барнаул 22"

Грузовой автомобиль с прицепом перевернулся на алтайской трассе. При этом по дороге рассыпались не пряники, как говорится в пословице, а сахарная свекла.

Авария произошла перед Калманкой, на трассе Алейск – Барнаул. Корнеплоды рассыпались по дороге так, что водителям их нельзя было объехать, поэтому приходилось давить свеклу. Движение, само собой, было затруднено.

Видео аварии очевидцы выложили в паблике "Барнаул 22". На кадрах заметно, что кабина лежит на боку, а вот прицеп - вверх колесами.

Предположительно, машину занесло на небольшом изгибе дороги из-за неустойчивого прицепа. Других участников аварии на кадрах не заметно.

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