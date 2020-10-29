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Попытка избежать штрафа может закончиться судимостью для жителя Алтайского края

Мужчина пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
Анна Перевощикова
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Мужчина хотел избежать наказания за нарушение правил перевозки животных

Мужчина хотел избежать наказания за нарушение правил перевозки животных

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Алтайского края пойдет под суд за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Мужчина хотел избежать наказания за нарушение правил перевозки животных.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, в январе прошлого года 54-летнего водителя остановили сотрудники Госавтоинспекции на трассе в Алтайском районе. Он нарушил правила перевозки сельскохозяйственных животных, и поэтому его пригласили в патрульную машину для составления протокола.

Однако мужчина не желал привлекаться к административной ответственности: он положил на панель между водительским и пассажирским сидениями деньги и попросил полицейского не документировать нарушение в протоколе. Судя по статье, размер взятки не превышал 10 тысяч рублей. Однако сотрудник правоохранительных органов деньги не взял.

Сейчас уголовное дело в отношении взяткодателя направлено в суд.

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