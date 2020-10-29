Клиенты Почты России с начала 2020 года подарили социальным учреждениям Алтайского края свыше 200 благотворительных подписок

За 9 месяцев 2020 года жители Алтайского края оформили свыше 200 благотворительных подписок в адрес социальных учреждений. Так, в первом полугодии в адрес детских домов и интернатов для ветеранов и инвалидов благотворителями было оформлено 40 печатных изданий, во втором полугодии - более 160.

Благотворительная акция Почты России «Дерево добра» проводится уже не первый год и становится все более популярной в Алтайском крае. В акции активно принимают участие новые компании региона, а также жители края. Многие из них являются постоянными участниками почтового проекта и каждое полугодие оформляют подписку на краевые и федеральные издания для ветеранов войны и труда, детских домов и интернатов для пожилых людей.

«Благодаря нашим неравнодушным жителям во втором полугодии 2020 г. пополнятся детскими изданиями библиотеки детских домов, домов интернатов, школ интернатов - Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов, онкологический центр г. Барнаула «Надежда», краевой социальный центр для детей, Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1, Бийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Славгородская общеобразовательная школа-интернат, Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Славгородский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Целинный дом-интернат для престарелых и инвалидов и другие детские учреждения региона. Спасибо всем участникам акции за теплоту и заботу. Надеюсь, что с каждым годом наше «Дерево добра» будет расти все быстрее и радовать тех, кто в этом больше всего нуждается», – отметила заместитель директора УФПС Алтайского края по почтовому бизнесу Ольга Гукун.

Напоминаем, что оформить благотворительную подписку можно и сейчас. Для этого необходимо обратиться в любое почтовое отделение Алтайского края, через почтальонов на дому или онлайн на сайте Почты России.