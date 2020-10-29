Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали медикаменты ковидному госпиталю

Горбольница №5 Барнаула Фото: предоставлено пресс-службой

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» передали городской больнице №5 Барнаула, переоборудованной в краевой ковидный госпиталь, партию наиболее востребованных медицинских препаратов.

Предприятие приобрело 200 упаковок медицинского препарата стоимостью более 4,5 млн рублей. Это вторая закупленная партия: в сентябре ковидному госпиталю передали 100 флаконов препарата, который помогает пациентам с особо сложным течением заболевания: сдерживает развитие инфекции и предупреждает поражение внутренних органов.

«Мы всячески стремимся поддержать медицинский персонал пятой городской больницы, который сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19. Врачи ежедневно спасают жизни и поддерживают здоровье пациентов со всего региона, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае. Мы стремимся приобретать наиболее востребованные медикаменты, оборудование, средства защиты. Важно всеми силами поддержать медицину в сдерживании распространения коронавируса COVID-19».

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» также поддержали медиков ковидного госпиталя - закупили для городской больницы №5 Барнаула 10 специальных кроватей с электроприводом для взрослых пациентов, аппарат для гемодиализа стоимостью более 1,4 млн. рублей.