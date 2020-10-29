Жительница Алтайского края может отправиться в психбольницу после покушения на убийство соседки

В ходе ссоры обвиняемая начала душить потерпевшую Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Новичихинского района Алтайского края едва не убила свою соседку. Экспертиза выявила у женщины психическое заболевание.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, в июле этого года 62-летняя женщина поругалась со своей 64-летней соседкой. В ходе ссоры обвиняемая начала душить потерпевшую, но закончить начатое ей не удалось, так как на помощь прибежали родственники соседки и оттащили от неё агрессивно настроенную обвиняемую.

Женщина, которая пыталась убить соседку, была признана психически больной по итогам экспертизы. Уголовное дело направлено в суд с подписанным прокурором постановлением о применении принудительного лечения.

Ранее в Барнауле отправилась под суд 58-летняя женщина, которая пыталась убить соседку по коммунальной квартире. Причиной конфликта стало недовольство обвиняемой тем, что рядом с ней долгое время проживала женщина без прописки и без права собственности на жилое помещение.

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