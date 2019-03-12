2019-03-12T06:43:40+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула едва не убила соседку по коммуналке

Анна СЕМИНА
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Женщина пырнула соседку шесть разЖенщина пырнула соседку шесть разФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле под суд пойдет 58-летняя женщина, которая пыталась убить соседку по коммунальной квартире.

Инцидент произошел днем 9 марта. Разъяренная женщина шесть раз пырнула свою соседку ножом. В качестве мотива выступил тот факт, что пострадавшей не нравилось, что рядом с ней долгое время проживала соседка без прописки и без права собственности на жилое помещение.

- Каждый раз при ссоре она грозилась, что сообщит об этом в полицию, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайском краю.

В итоге нервы женщины сдали и она схватилась за нож. К счастью для потерпевшей, вовремя подоспела «скорая» и ей оказали помощь.

Установлено, что ранее подозреваемая уже отбывала срок за убийство, а также имеет непогашенную судимость. Сейчас ее заключили под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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