Алтайский Минздрав объяснил, зачем закрыл комментарии в инстаграме

Все жалобы жители края могут отправить министерству в директ Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство здравоохранения Алтайского края объяснило, почему закрыло комментирование на своей странице в инстаграме. В пресс-службе ведомства пояснили, что произошла техническая недоработка.

Жители региона обратили внимание на то, что комментарии закрыты, еще вчера, 28 октября. Некоторые предположили, что власти пытаются отстраниться от диалога с населением из-за вала жалоб на оказание медпомощи в регионе.

-Уважаемые подписчики, министерство здравоохранения края готово к открытому диалогу. Причиной в закрытии комментариев стала техническая недоработка. Вместе с тем хотели бы отметить, что большинство из комментариев как правило носят эмоциональный характер, что только провоцирует панические настроения среди жителей, - отметили в министерстве.

Все жалобы, кстати, жители края могут отправить министерству в директ. В день специалисты отрабатывают от 50 до 100 таких обращений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ковид на Алтае в цифрах и фактах

Что сделано в регионе с начала пандемии и по настоящий момент (подробнее)