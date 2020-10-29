Ковид на Алтае в цифрах и фактах

Фото предоставлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Российские ученые, в частности представители института медицинской паразитологии Сеченовского университета, заявили в СМИ, что третья волна коронавируса в некоторых российских регионах вполне вероятна. Этому может способствовать рост заболеваемости, при котором иммунная прослойка в обществе еще не успела сформироваться. В Алтайском крае число заразившихся ковидом, к сожалению, пока что уверенно повышается, словно температура на градуснике. При этом стоит отдать должное медикам, которые, словно на войне, борются на жизнь каждого пациента. Мы решили проанализировать, что сделано в крае с начала пандемии и по настоящий момент.

Было 8 госпиталей, стало 29

Давайте вспомним, в марте пандемия еще не казалась нам чем-то страшным и опасным. Эпидемия бушевала где-то там, за границей, и многие, что уж греха таить, думали – мы тут, в Сибири, как у Христа за пазухой – до нас зараза не доберется… Однако прошло полгода, и ситуация кардинально поменялась. Каждый день в Алтайском крае от ковида умирает 5-10 человек. У каждого есть знакомые, которые находятся в числе тяжелобольных, на аппарате ИВЛ. При этом воздух словно пропитан паникой – куда бежать и что делать, если вдруг…

Давайте смотреть на ситуацию объективно. Еще в марте в регионе было всего 8 ковидных госпиталей на 1175 коек. Сейчас их 24 на 5 тысяч коек.

- Количество мест в ковидных госпиталях постоянно меняется в сторону их увеличения. И нынешние 5 тысяч мест – это не предел. В случае необходимости будут развернуты дополнительные койки, - заверяют в Минздраве.

В настоящее время ковидные госпитали заполнены на 90%. Как вариант, временные госпитали для больных коронавирусом могут быть организованы в торговых центрах Алтайского края.

Кислорода хватит всем

В настоящее время 2385 мест в ковидных госпиталях подключены к подаче кислорода. Для сравнения – в марте их было 798.

- Когда мы входили в эпидпроцесс, расход кислорода был минимальным. В настоящее время все пациенты тяжелые или средней степени тяжести с выраженной дыхательной недостаточностью. За сутки расходуется порядка 80 баллонов кислорода, – рассказывает Дмитрий Григорович, главврач Славгородской ЦРБ. - Чтобы не было проблем с подачей кислорода и подключением к нему, организован круглосуточный пост специалистов.

В целом в алтайских госпиталях организовано 468 реанимационных мест, оснащенных аппаратами ИВЛ. В начале пандемии, в марте, их было всего 94.

Фото предоставлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

КТ: ситуация напряженная, но решаемая

До определенного момента на исследования КТ везли практически всех подряд – и тяжелых, и легких пациентов. Однако когда начался стремительный рост заболевших, нагрузка на аппараты увеличилась, и было принято решение отправлять на компьютерную томографию только по определенным клиническим показаниям, остальных отправляют на рентген и флюорографию.

В настоящее время в Алтайском крае в краевых медицинских учреждениях работает 22 компьютерных томографа, из них 6 работают на выявление вирусных пневмоний.

По данным Минздрава, до конца года начнут работать еще 6 аппаратов КТ. Из них четыре будут установлены в Барнауле, по одному в Рубцовске и Алейске. Это поможет снизить напряжение.

- Методические рекомендации в настоящее время позволяют даже проводить УЗИ легких. На Алтае этого пока что не делают, так как нет обученных специалистов, а вот наши московские коллеги уже научились различать ковидную пневмонию на ультразвуковом исследовании. В некоторых случаях ультразвук даже помогает лучше увидеть сосуды, нежели на других видах исследований, - говорит Ирина Бахарева, главный терапевт-пульмонолог Алтайского края.

Врачи – словно Боги

Дефицит кадров – одна из самых острых проблем региона. Врачи сейчас – словно Боги. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, на практику в больницы Барнаула привлечено 52 студента медицинского университета и 130 студентов медколледжа. На должностях среднего медицинского персонала в медучреждениях региона работают 620 студентов специалитета (1- 6 курс), из них в инфекционных госпиталях, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19, - 285 студентов.

Некоторые медики уже по полгода не выходят из ковидных госпиталей и не видят родных.

- С дочкой только через шлагбаум перемахиваемся и по телефону общаемся. Она постоянно спрашивает: «Мама, когда ты домой придешь?» - говорит медсестра Наталья Чудинова. - Когда? Да если б знали…

Молодой анестезиолог-реаниматолог КГБУЗ «Городская больница № 5» Александр Хикматов в «красной зоне» тоже уже давно:

- Так иногда хочется сходить в кино, посидеть где-нибудь с друзьями, - говорит молодой человек.

Фото предоставлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Кстати, врачи, спасая жизни других, на этой «войне» тоже порой становятся жертвами. За период пандемии ковидом заразились 1494 медика. При этом 8 из них погибли (5 врачей и 3 медсестры). В их числе такие опытные врачи, как заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко, главврач барнаульской Железнодорожной больницы Александр Зальцман, заведующий первым травматологическим отделением Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, заслуженный врач России Игорь Деев, заведующий отделением гнойной хирургии детской клинической больницы № 7 Сергей Беляев. Спасти коллег медикам не удалось – болезнь протекала слишком тяжело…

Только цифры

Запас СИЗов в алтайских больницах:

- Маски медицинские: 2 110 398 штук

- Респираторы: 154 919 штук

- Экран защитный для глаз (лица): 46 206 штук

- Бахилы высокие (пара): 92 584 штуки

- Перчатки медицинские (пара): 2 857 005 штук

- Костюмы защитные: 416 386 штук

Запас СИЗов в ковидных госпиталях:

- Маски медицинские: 553 903 штуки

- Респираторы: 102 988 штук

- Экран защитный для глаз (лица): 19 817 штук

- Бахилы высокие (пара): 294 219 штук

- Перчатки медицинские (пара): 358 379 штук

- Костюмы защитные: 202 241 штука

Запас СИЗов на станциях скорой помощи:

- Маски медицинские: 50 318 штук

- Респираторы: 11 147 штук

- Экран защитный для глаз (лица): 4149 штук

- Бахилы высокие (пара): 6653 штуки

- Перчатки медицинские (пара): 159 898 штук

- Костюмы защитные: 27 037 штук