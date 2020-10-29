Сессия Алтайского Заксобрания проходит при 12 заболевших депутатах

Сегодня, 29 октября, проходит сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 29 октября, проходит сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 12 из 68 депутатов больны, но большая часть из них присутствует на заседании, сообщил спикер АКЗС Александр Романенко.

Как пишет «ТОЛК», большинство депутатов принимают участие в сессии дистанционно – по конференц-связи, часть работают из зала парламента. Из 12 болеющих депутатов лишь четверо не смогли присутствовать на заседании. По словам Романенко, некоторые из болеющих борются с ковидом, другие являются контактными, третьи больны ОРВИ.

Во время текущей сессии депутаты рассматривают 17 вопросов, один из которых касается бюджета края на следующий год. В первом чтении будут утверждаться доходы, расходы и дефицит. Также народные избранники обсудят законопроекты о выделении земли многодетным семьям, расположения баров в домах и так далее.

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