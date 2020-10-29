В ЗАГСах Барнаула будут регистрировать смерти и по воскресеньям

Зарегистрировать смерть можно будет в двух отделах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ЗАГСы будут работать по новому графику. В управлении юстиции по Алтайскому краю уже объяснили изменения.

Как сообщили в пресс-службе управления, график был перестроен «в целях соблюдения правовых актов, содержащих предписания по организации предоставления услуг, исключающих скопление граждан», а также из-за временной нетрудоспособности сотрудников отдела по Железнодорожному району города.

1 ноября зарегистрировать смерть можно будет в отделе ЗАГС по Индустриальному району Барнаула (ул. Сухэ-Батора, 13) и отделе по Октябрьскому району (пр. Комсомольский, 108а). Работать они будут с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 12:48.

По всем интересующим вопросам жители Барнаула могут обратиться по следующим номерам:

- Отдел ЗАГС по Индустриальному району: 8(3852)42-65-23;

- Отдел ЗАГС по Октябрьскому району: 8(3852)66-50-31, 8(3852)24-97-71.

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