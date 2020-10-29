За сутки в Алтайском крае скончались 14 зараженных ковидом пациентов

Всего с начала пандемии умерли 748 зараженных Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердили еще 14 смертельных случаев из-за коронавируса. Шесть летальных исходов напрямую связаны с инфекцией.

По информации оперштаба, всего с начала пандемии умерли 748 зараженных ковидом пациентов. В 361 случае причиной смерти стал именно коронавирус, в 383 – иные причины. Экспертам предстоит установить причину смерти еще четверых человек.

Напомним, в настоящее время в регионе подтвержден 18781 случая заражения COVID-19/ Лечение в госпиталях сейчас проходят 2093 пациента с ковидом, 2405 – с вирусной пневмонией, еще 319 человек находятся там по другим обстоятельствам. На дому лечатся четыре пациента с коронавирусом, 1411 человек с вирусной пневмонией, а также 6419 бессимптомников. Состояние 480 пациентов оценивают, как тяжелое, 151 человек подключен к ИВЛ.

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