Алтайские семьи вошли в антирейтинг наиболее пострадавших за время пандемии коронавируса

По данным экспертов, в период пандемии сильнее всего пострадали молодые семьи без детей Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирусная эпидемия еще не завершилась, а официальные органы уже готовы подвести первые итоги пандемии с экономической точки зрения. Оказалось, что в Алтайском крае и Республике Алтай молодые семьи буквально выживают в последние полгода.

Рейтинг регионов составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, взяв за основу опросные данные Росстата. Первым открытием стал тот факт, что наименее пострадавшей категорией в период пандемии стали семьи с детьми и в особенности многодетные. Это объясняется тем, что правительство страны было сосредоточено именно на их поддержке. Практически у каждого, у кого есть знакомые семьи с детьми, подтвердят, что благодаря президентским доплатам они смогли сделать дома ремонт, закрыть кредит, накупить игрушек для детей или даже бытовую технику. Остальным же, по большому счету, пришлось выживать самим.

На условном втором месте оказались неработающие пенсионеры. Они хоть и продолжили получать ежемесячные выплаты, но число тех, кто может себе позволить только еду и одежду увеличилось с 58,8% в 2019 году до 62,4% в текущем. Авторы рейтинга не указывают, почему это произошло, но можно предположить, что это связано с ростом цен.

И вот на первом месте антирейтинга по доходности оказались молодые семьи (возраст супругов от 18 до 25 лет). По ним кризис ударил больнее всего. Если в тот же период 2019-го года пар, кому едва хватало только на предметы первой необходимости и еду было 49,7% по стране, то в этом году их 64%.

- Во время первой волны пандемии особенно сильно пострадали молодые семьи. Этому способствовали несколько факторов. Во-первых, среди молодежи высока доля работников сферы услуг, которая понесла наибольший ущерб в связи с карантинными ограничениями и падением массового спроса. При этом молодые супруги, у которых еще нет детей, не получили той помощи, которую государство оказало семьям с детьми. Кроме того, при оптимизации штата достаточно часто под сокращение попадают молодые неопытные специалисты. Не будем забывать также, что у молодежи в большинстве случаев отсутствуют достаточные накопления на черный день, - пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Если говорить о конкретных регионах, то статисты насчитали 46 краев и областей, где у более чем половины российских семей нет лишних денег. ТОП-10 возглавила Республика Алтай – 75,9%. Алтайский край занял седьмое место - 68,9%. Помимо этого в лидерах антирейтинга такие регионы как Курганская область (73,7%), Астраханская область (73%), Ульяновская область (72,8%), Псковская область (71,3%), Орловская область (70,4%), Тверская область (68,7%), Адыгея (68,6%) и Республика Марий Эл (68,3%).

Самыми благополучными, если в таком контексте их можно такими называть, оказались семьи из Ямало-Ненецкого автономного округа (19,3%), Саратовской области (22,5%), Ингушетии (25,4%), Ханты-Мансийского автономно округа (27,3%), Архангельской области (31,7%), Ивановской области (32,2%), Мурманской области (35%), Костромской области (35,1%), Забайкальского края (36,2%) и Камчатского края (36,3%).

Однако даже это не самый худший показатель. Эксперты насчитали 20 регионов, где пятой части семей хватает денег только на еду, а вот покупать одежду и оплачивать услуги ЖКХ для них проблематично. Из Сибирского федерального округа там также есть регионы: Томская область (27,2%), Республика Тыва (25%), и Новосибирская область (23,5%).