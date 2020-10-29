Жители Алтайского края в 2020 году оплатили на почте более 88 тыс. налогов

Клиенты Почты России с начала 2020 года оплатили более 88 тыс. налогов. На первом месте по количеству принятых платежей оказался Рубцовский почтамт. Там в октябре текущего года было оплачено 11 320 налоговых платежей. На втором месте – Бийский почтамт, клиенты которого оплатили 7 471 платежное поручение. Тройку лидеров закрывает Первомайский почтамт, где жители Первомайского района оплатили в октябре 7 261 налоговый платеж. Самыми активными оказались жители города Алейска, оплатившие в октябре 2020 года свои налоговые уведомления в ОПС 6581130 (523 платежа). Жители г. Камень-на-Оби заняли второе место, поскольку количество совершенных оплат по налогам в ОПС 658700 составило 506 шт. На третьем месте по активности оказались жители г. Новоалтайска. В ОПС 658041 жителями города было оплачено 436 налоговых платежей.

Для оплаты налогового уведомления необходимо обратиться к оператору связи с бланком уведомления и внести денежные средства. Оказание услуги занимает не более пары минут. Деньги в режиме реального времени поступают на счета налоговой службы, а плательщику выдается фискальный чек, подтверждающий оплату.

«В наших отделениях можно произвести оплату своих налогов и без бланка уведомления, для этого достаточно назвать оператору свой ИНН, – пояснила заместитель директора УФПС Алтайского края Елена Селиванова. - Также оплатить налог можно дома через почтальона при его очередном посещении с помощью мобильного почтово-кассового терминала».

Информацию об адресе и режиме работы ближайшего почтового отделения можно узнать на официальном сайте компании или через мобильное приложение.

Напоминаем, что для эффективного планирования времени посещения отделений почтовой связи клиентам Почты России доступен сервис «Предварительная запись». Записаться можно через сайт или мобильное приложение Почты России. Онлайн-запись возможна не менее чем за час до планируемого визита. В мобильном приложении и на сайте автоматически отобразятся ближайшие почтовые отделения, подключённые к услуге. В регионе новый сервис внедрен уже в 76 отделениях почтовой связи.