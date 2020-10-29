В Алтайском крае за сутки выявили еще 216 случаев заражения ковидом

Всего в настоящее время ковид подтвержден у 18781 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за последние сутки зарегистрировали 216 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в настоящее время ковид подтвержден у 18781 человека.

По информации краевого оперштаба, выписали по выздоровлению еще 122 человек, с начала пандемии от инфекции вылечились 15936 пациентов. Лечение в ковидных госпиталях продолжают 2093 пациента с ковидом, 2405 – с вирусной пневмонией, 319 – по иным причинам. На дому лечение проходят четыре пациента с ковидом, 1411 человек с вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, а также 6419 бессимптомников. В тяжелом состоянии находятся 480 человек, из них к аппаратам ИВЛ подключен 151 пациент.

В настоящее время в ковидных госпиталях края развернуто 5438 коек, в том числе 2615 – с кислородом, 503 – с ИВЛ. Свободными остается 621 место.

Тестированием на коронавирус в крае охвачено более 647 тысяч человек.

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