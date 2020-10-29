Медсестры ковидного госпиталя в Барнауле разрисовали спецкостюмы

На костюмах пишут имя и должность медика Фото: скриншот сайта

Медсестры ковидного госпиталя на базе барнаульской горбольницы №4 расписали свои защитные костюмы. Это не только поднимает настроение самим медикам и пациентам, но еще и помогает идентифицировать работников.

Фотографии костюмов опубликовала медик госпиталя Татьяна Шелепова на своей странице в инастаграме.

- Кроме своих прямых обязанностей, мы поднимаем настроение как можем, – пишет женщина.

Судя по фото, на костюмах пишут имя и должность медика, а надпись сопровождают рисунками цветов и бабочек. Так уж точно сотрудников проще различать.

Напомним, защитные костюмы сотрудники госпиталей меняют ежедневно. Сейчас в Алтайском крае работают более 20 ковидных госпиталей. В них развернуто больше пяти тысяч мест для больных коронавирусом. Число зараженных новой инфекцией увеличивается с каждым днем.

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