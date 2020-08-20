Двухлетнего малыша высадили из автобуса в Бийске из-за пролитого сока

Со слом девочки, мальчик поперхнулся соком и немного пролил напиток на сидение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске назревает очередной скандал с высаживанием ребенка из автобуса. На этот раз из транспорта выгнали 12-летнюю девочку и ее 2-летнюю племянницу, который поперхнулся соком и пролил его на сидение.

Как сообщает «Бийский рабочий», мама малыша Ангелина Клепова попросила 19 августа свою 12-летнюю сестру забрать ребенка из детского сада. Ей сейчас 2 года и 10 месяцев, но к поездкам в общественном транспорте она привыкла и относится к ним весьма спокойно.

Девочка с малышом поехала на автобусе №55, однако вскоре после посадки их попросили выйти. Со слом девочки, ребенок поперхнулся соком и немного пролил напиток на сидение, после этого он заплакал, а водитель транспорта попросил детей выйти из салона.

- Сестра говорит, он накричал на них, а потом сказал: «Собрались и вышли отсюда!». Дети пришил зареванные, оба трясутся. У обоих — стресс. Мы полночи их успокаивали — они слишком перепугались, не знали, как себя вести, - рассказала мама малыша.

Мама написала уже заявления в прокуратуру и мэрию, а дальше готова идти в следком. Редакция БР связалась с МУП «Бийскгортранс», где подтвердили, что нельзя высаживать детей из автобуса, тем более, если они купили билет. То, что ребенок ехал с несовершеннолетним сопровождающим, ситуацию не меняет – это не запрещено.

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