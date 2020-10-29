Большая часть алтайских родников нуждаются в защите

В Алтайском крае провели перепись родников. Фото: Минприроды АК

В Алтайском крае провели перепись родников в рамках проекта «Чистые родники Алтая». По словам экспертов, около 80% из них сейчас нуждаются в реконструкции каптажа и защите от загрязнений.

Как сообщили в пресс-службе минприроды Алтайского края, проект реализует краевое отделение Русского географического общества при поддержке Фонда президентских грантов. Участники в течение года собирали данные о родниках в регионе, а затем направились в экспедицию: уточнили и дополнили данные о местонахождении родников, провели экологическую паспортизацию 210 объектов, в 40 из них проанализировали воду, еще 25 родников расчистили.

- Около 80% обследованных родников нуждается в реконструкции каптажа и защите от загрязнения, у большинства источников подземных вод отсутствуют зоны санитарной охраны. Главный аргумент в пользу необходимости продолжения работ по проекту - неравнодушное отношение к родникам жителей и гостей края, - отметила координатор проекта Ирина Архипова.

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