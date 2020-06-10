Оба Алтая попали в ТОП-5 национального экологического рейтинга регионов

Алтайский край и Республика Алтай вошли в первую пятерку регионов Национального экологического рейтинга регионов РФ и стали лидерами «Зеленого патруля».

За основу были взяты результаты работы и иные показатели за весну 2020 года. В итоге Республика Алтай смогла сохранить за собой третье место, а Алтайский край занял четвертое. Так за что же были начислены баллы?

Алтайский край

Алтайский край этой весной подключился к лесовосстановительным работам. В частности их провели 19 лесничеств края. Всего в этом году намерены засеять площадь 7,2 тысячи гектаров. Также регион принял участие в международной акции «Сад памяти», посвященный 75-летию Великой Победы. В одном только Волчихинском районе волонтеры высадили 600 саженцев сосны обыкновенной.

Губернатор региона Виктор Томенко в свою очередь внес изменения в статус охраняемых территорий, находящихся в ленточных борах. Это заказники «Алеусский», «Завьяловский», «Корниловский» и «Кулундинский». Там были определены зоны, в которых полностью запрещается любая хозяйственная деятельность.

Помимо этого работы велись и с водными ресурсами. В преддверии паводка в Барнауле силами подрядных организаций восстанавливали водопропускную способность русла Пивоварки. В частности, расчистка дна шла на улице Енисейской. Помимо прочего, там собрали и вывезли мусор, провели вырубку лишних деревьев и кустарников, уплотнили грунт, провели отсыпку щебнем и смонтировали водопропускные трубы.

А в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в селе Тюменцево очистили озеро Колядинское: убрали заросли камыша, со дна подняли иловые отложения, восстановили естественные источники подпитки озера.

- Необходимость данных мероприятий вызвана нарушением естественного экологического баланса озера и стабильности водной экосистемы. В водоеме наблюдался дефицит кислорода в зимний период, что приводило к массовому вымиранию рыбы, - отмечают в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Общая стоимость выполнения работ составила более 24 млн рублей. Средства на это были выделены из федерального бюджета.

А вот за чистоту воздуха Алтайский край получил жирный минус. Камнем преткновения стал апрельский пожар на территории бывшего Сажевого завода (промплощадка Барнаульского завода технического углерода). По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, само возгорание было небольшое – горели покрышки, однако такое происходило уже не впервые и отрицать токсичность выбросов в атмосферу бессмысленно. Вдобавок к этому местные жители считают, что, так как возгорания происходят с определенной периодичностью – таким образом, могут просто уничтожать отходы шинного производства.

Республика Алтай

Республика Алтай показала себя с лучшей стороны сразу по нескольким показателям: это и мониторинг численности снежного барса. В охране этого краснокнижного животного принимают участие простые жители региона – в частотности, это жители отдаленных сел Кош-Агачского района. Они патрулируют места обитания ирбисов и помогают спасать его от браконьеров. Помимо этого республике прошла акция «Спасем косулю!».

А еще этой весной на Алтае впервые обнаружили новый вид паука - Лиропилио Стуканова. Его никто не видел с 1979 года, и внезапно встретили на территории Катунского биосферного заповедника. Его обнаружил его специалист Института систематики и экологии животных СО РАН Лаймонас Триликаускас в окрестностях озера Тайменье.

Также в Республике Алтай прошла акция «Сад Памяти», а непосредственно накануне празднования Дня Победы, 8 мая, на территории больничного городка в Горно-Алтайске была заложена Аллея памяти в честь медицинских работников Горного Алтая, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

При этом каких-то серьезных нарушений или просчетов в регионе не было отмечено.