На Алтае мужчина сломал жене нос за желание развестись

Полицейские проводят проверку. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай мужчина жестоко избил 34-летнюю супругу, когда она сказала, что хочет развестись, пишет краевое управление МВД.

Предварительно установлено, что мужчина любит выпить. В очередной раз вернувшись пьяным домой он услышал от супруги, что ее такая жизнь ее не устраивает. Женщина сказала, что вынуждена подать на развод. Горожанин попытался уговорить жену изменить свое решение, однако она осталась непреклонна и решила уйти.

– Это разозлило нетрезвого мужчину и он напал на супругу, когда та уже выходила из дома. Сначала он ударил ее ногой по лицу. От полученного удара женщина упала на землю, а пьяный горожанин принялся избивать ее кулаками, нанося удары по голове и лицу. После этого мужчина вернулся в дом, а женщина дошла до соседей, откуда позвонила в полицию, – отмечают в ведомстве.

При первичном осмотре женщины медики установили, что у нее сломан нос. Полицейские проводят проверку.

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