Алтайского рецидивиста отправили в колонию за жестокое убийство

Барнаульцу назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульца осудили за убийство знакомой. Мужчина бил женщину руками, ногами и лопатой. Вскоре пострадавшая умерла на месте происшествия, сообщает краевой Следком

По данным следствия и суда, вечером в феврале этого года мужчина был в гостях у своей знакомой в одной из квартир Барнаула. Там он выпивал. Вскоре произошел конфликт, в результате которого рецидивист несколько раз ударил женщину руками и ногами, а затем штыковой лопатой по голове. От полученных травм 35-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Суд,признал мужчину виновным. Барнаульцу назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали о том, что в Барнауле состоялся суд над 29-летним мужчиной, которого обвиняли в убийстве, попытке убийства и в причинении легкого вреда здоровью. Его жертвами стали сожительница и таксист.

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