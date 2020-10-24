Из-за упрямой женщины, отказавшейся надеть маску, в Барнауле почти на час встали трамваи

Горожанка не надевала средство защиты и долго не выходила из вагона. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вечером 23 октября одна из пассажирок трамвая отказалась надевать маску. Из-за несговорчивой женщины движение электротранспорта в этом районе было заблокировано примерно на час, образовалась пробка из 15 трамваев, которые не могли проехать. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

Все произошло около 17:30. Пассажирка трамвая сказала, что не будет надевать маску, выходить она также не стала. Трамвай остановился в районе моста от ТРЦ “Пионер” в сторону проспекта Космонавтов. Движение было парализовано почти час.

– Женщина ссылалась на закон, где указывалось, что она не обязана выполнять действия сотрудников горэлектротранса. И они нарушают ее личную свободу действий, – пишет один из местных жителей в группе “Инцидент Барнаул”.

У некоторых пассажиров быстро кончилось терпение и они просили горожанку надеть маску, ведь все хотели как можно скорее попасть домой. Однако на уговоры женщина жестко отвечала: “Нет”.

– Вам вообще зачем эти нервы, объясните пожалуйста?, – спросил один из пассажиров

– Я вообще спокойно сижу, – заявила женщина, – не желающая надевать маску.

Однако неспокойно было на душе у других пассажиров, нервы сдавали. Барнаульцы говорили, что замерзли и продолжали просить надеть маску, некоторые делали это более настойчиво. “Вам должно быть стыдно”, “Будьте человеком, пожалуйста”, – говорили жители краевой столицы

В какой-то момент другой пассажир не выдержал и вовсе спросил у пассажирки, далеко ли она живет, а затем предложил оплатить ей такси, лишь бы трамвай скорее поехал.

– Я за народ беспокоюсь, давайте я вам дам, – сказал горожанин.

Обстановка в вагоне накалялась, вскоре стали слышны разговоры о том, что женщину нужно просто высадить. Многие просили выйти ее из трамвая добровольно.

– У меня сейчас последний автобус уедет и все. Долго я вас ждать-то буду. Вы почему начинаете доказывать здесь что-то людям, идите в администрацию и доказывайте там. Почему люди должны из-за вас страдать, у всех дети. Если я опоздаю на автобус, то не на чем будет уехать. Мне к вам идти ночевать? Вставайте и выходите,– возмущался другой пассажир.

Женщина без маски продолжала стоять на своем и не сдвинулась с места. Горожане сообщают, что противница масок вышла из трамвая, когда на место приехали полицейские. Они составили протокол.

Отметим, что в комментариях к записи о случившемся в социальных сетях многие пользователи также раскритиковали горожанку. Другие позавидовали ее нервам.

Трамвай. Фото: Олег УКЛАДОВ

Что грозит людям, которые не носят маску

Нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статье ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Людям без маски грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей.

В региональном управлении Роспотребнадзора неоднократно сообщали о том, что жители и гости Алтайского края обязаны носить маску, или другие средства защиты органов дыхания в общественных местах и транспорте. Более того, сотрудникам общественного транспорта следует не допускать проезд людей без маски для предотвращения распространения инфекций.

Напомним, что в Алтайском крае продолжает действовать указ губернатора Алтайского края от 31 марта 2020 года №44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Общее число заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии уже превысило 17,5 тыс. человек.

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