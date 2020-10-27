Студенты АлтГТУ проведут занятия по программированию для сельских школьников Фото: предоставлено пресс-службой

Обучение пройдет в рамках реализации программы профессионального наставничества АлтГТУ «Цифровой зачет». В течение двух месяцев студенты АлтГТУ организуют образовательные мастер-классы по программированию для учащихся 9−11 классов сельских школ Алтайского края.

Для этого студенты факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета освоили дополнительные образовательные программы по веб-программированию, машинному обучению и разработке на платформе 1С:Предприятие. Занятия по углубленному изучению программирования и занятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков, для студентов проводили специалисты сферы IT и эксперты по развитию soft-компетенций.

Студенты отправятся в школы Тюменцевского, Ребрихинсого, Тальменского Калманского, Первомайского, Кытмановского Шелаболихинского, Павловского, Топчихинского, Троицого район районов, Новоалтайска, в школы пригородных территорий Барнаула.

«Предполагается, что студенты-наставники помогут «подтянуть» знания по информатике и ИКТ у школьников, подготовят ребят к ЕГЭ по предмету», – комментирует руководитель проекта «Цифровой зачет» Татьяна Зверева.

Проект «Цифровой зачет» реализует Алтайский государственный технический университет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь).

В четверг, 29 октября, в АлтГТУ подведут промежуточные итоги проекта, во время которого назовут имена студентов, которые продолжат участие в проекте и оправятся в сельские районы.