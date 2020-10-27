Прокуратура начала проверку после «плача Кадырову» барнаульских дольщиков

Акция дольщиков

Алтайская прокуратура вслед за региональным следственным комитетом начала проверку после «плача Кадырову» барнаульских дольщиков. Их акция прошла в связи с долгостроем по проспекту Ленина, 195а.

- До настоящего времени дом не сдан в эксплуатацию. Первую очередь строительства дома (блок-секции №№ 1, 2 (176 квартир) и трансформаторная подстанция) застройщик завершил с отставанием от графика строительства в январе 2018 г. (вместо мая 2016 г.), - сообщает прокуратура.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, связанные с превышением сроков сдачи дома в эксплуатацию и иными действиями застройщика, повлекшими нарушение прав участников долевого строительства.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.