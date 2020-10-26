На Алтай прибыли представители Минздрава России для помощи в сложной эпидобстановке

Совещание с представителями Минздрава России Фото: предоставлено пресс-службой

На Алтай прибыли помощник Министра здравоохранения РФ Олеся Старжинская и завкафедрой анестезиологии и реаниматологии Института усовершенствования врачей Центра им. Пирогова Минздрава России Михаил Замятин.

Представители федерального министерства прибыли для оказания консультативной и методической помощи медорганизациям, которые работают с ковидными больными, сообщили в региональном Минздраве. Они оценят работу ковидного госпиталя в городской больнице № 5 Барнаула, госпиталей в районах края, поликлиник, а также регионального дистанционно-консультативного центра по COVID-19.

Олеся Старжинская и Михаил Замятин уже приняли участие в рабочем совещание с министром здравоохранения края Дмитрием Поповым. Он рассказал о сложной эпидситуации в регионе, в частности, отметил нехватку препаратов в аптеках. Он подчеркнул, что такая ситуация складывается из-за повышенного спроса. Ажиотаж связан не только с подъемом сезонных заболеваний, но и тем, что люди запасаются лекарствами впрок. Ситуацию усугубляют и проблемы с отгрузкой от поставщиков в связи с тем, что новый товар маркирован, а система дает сбои. Он отметил, что с 23 октября маркировка носит рекомендательный характер и уже в ближайшую неделю в Алтайский край начнут поступать необходимые препараты.

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В Алтайском крае отмечается дефицит лекарств, при этом число заболевших коронавирусом растет с каждым днем. Жители региона продолжаются жаловаться на нехватку медикаментов и не знают, где найти те или иные таблетки. Сегодня на пресс-конференции в краевом центре медицинской профилактики в Барнауле специалисты объяснили, почему препараты есть не везде и как будут решать проблему с их нехваткой (подробнее)