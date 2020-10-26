Эксперты рассказали, когда в аптеках Алтайского края появятся антибиотики и противовирусные

Жители региона продолжают жаловаться на нехватку медикаментов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае отмечается дефицит лекарств, при этом число заболевших коронавирусом растет с каждым днем. Жители региона продолжаются жаловаться на нехватку медикаментов и не знают, где найти те или иные таблетки. Сегодня на пресс-конференции в краевом центре медицинской профилактики в Барнауле специалисты объяснили, почему препараты есть не везде и как будут решать проблему с их нехваткой.

Почему возникла нехватка лекарств

Ольга Калита, директор Алтайского краевого государственного унитарного предприятия «Аптеки Алтая», назвала несколько причин дефицита лекарств. Во-первых, это ажиотажный спрос. Во-вторых, проблемы связанные с маркировкой антибиотиков и противовирусных. В настоящее время ведутся переговоры с дистрибьюторами и заводами-изготовителями. Препараты привозят в ограниченных количествах, но этого недостаточно.

- Мы получаем около 1000 упаковок антибиотиков в неделю, это очень мало, - говорит Ольга Калита, - Хотя ранее такого количества хватало на три месяца работы.

- Нужна разъяснительная работа о том, что не нужно использовать антибиотики так, как люди это делают сейчас. Ни в коем случае не заниматься самолечением. Потребность не такая, как сложился спрос, – заявила Ирина Осипова, главный специалист Алтайского края по профилактической медицине.

Директор ГУП “Аптеки Алтая” также подтвердила дефицит ртутных градусов. Заводы-изготовители не были готовы к такому спросу. Устранить эту проблему ориентировочно планируют в ноябре-декабре 2020 года.

В аптеке. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сложности с маркировкой

О причинах сложностей с маркировкой лекарств подробно рассказал Сергей Анохин, начальник отдела информационных технологий ГУП “Аптеки Алтая”.

– Когда товар приезжает в аптеку, мы берем упаковку с QR-кодом и смотрим, есть ли этот товар в системе маркировки и от кого он пришел. Зачастую проблема была в том, что товар, который физически находится в аптеке у нас в Барнауле, числился еще где-то на заводе-изготовителе. Пока эта товаропроводящая цепочка, завод-изготовитель - дистрибьюторы - аптека, не пройдет, мы этот товар к себе на баланс поставить не можем. К сожалению, эта ситуация привела к тому, что в аптеке товар есть в наличии, но выдать мы его не можем.

По его словам, в пятницу, 23 октября Минпромторг убрал это ограничение и перевел работу систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы.

– Мы сейчас не дожидаемся, когда поставщик даст подтверждение о том, что товар можно двигать дальше. Мы его просто продаем через контрольно-кассовую технику. Это снимает все ограничения на отпуск препарата и соответственно весь товар, который сейчас находится в аптеках, можно беспроблемно продавать, – подчеркнул Сергей Викторович.

По мнению экспертов, проблема нехватки лекарств, связанная с маркировкой, будет решена уже на этой неделе.

В аптеке. Фото: Олег УКЛАДОВ

Больницы будут передавать электорнные рецепты в аптеки

Ольга Семина, начальник сектора по работе с обращениями граждан минздрава региона, добавила, что для решения проблемы с ажиотажным спросом на антибиотики поликлиники будут выписывать рецепты в электронном варианте и передавать в аптеки по месту жительства пациентов.

– Пациент сможет прийти и получить по рецепту то лекарство, которое ему необходимо. Таким образом, этот фактор, когда можно бесконтрольно скупить все антибиотики и создать повышенный спрос, спадет, – сказала Ольга Семина.

Эта система отрабатывается в отдельных поликлиниках Алтайского края. При положительном результате, опыт будут использовать других медицинских организациях.

Напомним, по последним данным, общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае превысило 18 тыс. человек.

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