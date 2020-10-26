Уголовное дело завели после падения двухлетней девочки в колодец

Колодец, в который упала девочка Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле завершена доследственная проверка по факту падения двухлетней девочки в колодец канализации. Возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что в субботу, 24 октября, около восьми часов вечера двухлетняя девочка вместе с бабушкой гуляла в районе улицы Аванесова. Не заметив провала, она упала в открытый колодец ливневой канализации.

- В результате падения ребенок получил травму в виде перелома височной кости головы, - добавляют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Проверка установила кому именно принадлежит данный колодец и кто занимается его обслуживанием - муниципальное унитарное учреждение «Автодорстрой».

По факту травмирования ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- Следователями будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников организации, чьи действия не отвечают безопасности для жизни и здоровья жителей краевого центра, - добавляют в ведомстве.

Расследование инцидента продолжается.

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