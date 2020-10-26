Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 октября 2020 года составило 18 133

За сутки в крае выявили 210 инфицированных коронавирусом Фото: pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 октября 2020 года увеличилось на 210 новых случаев и составило 18 133.

По данным регионального оперативного штаба новые случаи были выявлены на следующих территориях: Барнаул – 71, Бийск – 17, Алейск и Славгород – по 15 заболевших, Рубцовск – 10, Заринск – 9, Змеиногорский, Кулундинский и Локтевский районы – по 7 заболевших, Завьяловский район – 6, Белокуриха, Новоалтайск и Петропавловский район – по 5 заболевших, Алейский и Калманский районы – по 4 заболевших, Немецкий национальный, Солонешенский и Топчихинский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Бурлинский, Быстроистокский, Тальменский и Табунский районы – по 2 заболевших, Шипуновский, Мамонтовский, Ребрихинский и Советский районы – по 1 заболевшему.

На сегодняшний день продолжают лечение 2066 человек. У всех лабораторно коронавирус подтвержден. Количество «тяжелых» пациентов составляет 417. 151 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Помимо этого в больницах остаются 2 187 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. На домашнем лечении – 1383.

Выздоровели за последние сутки 142 человека. Таким образом, общее число выздоровевших – 15 348.

Скончались за минувший отчетный период пять пациентов и все от COVID-19. Общее число летальных исходов за все время наблюдения составило 715.

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