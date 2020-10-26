ВТБ снизил ставки по кредитам на мотоциклы

ВТБ изменил ставки по кредитам на мототехнику в рамках программы Honda Direct. По этим условиям клиенты смогут приобрести модели Honda CRF250RLA, CBF300NA, CRF1100AL, CRF1100A4L, CRF1100DL и Honda Gold Wing в самой популярной комбинации кредитования – с учетом страхования жизни.

По новым условиям клиенты могут купить новый мотоцикл, оформив его в кредит как с полисом личного страхования, так и без него. По программе Honda Direct можно приобрести модели Honda CRF250RLA, CBF300NA, CRF1100AL, CRF1100A4L, CRF1100DL. Минимальная ставка предоставляется всем заемщикам независимо от срока кредита или размера первоначального взноса.

Клиентам, желающим приобрести в кредит популярную модель Honda Gold Wing, также доступна сниженная ставка - для этого необходимо оформить полис личного страхования с финансированием до 1 года. При кредите от 12 месяцев до 5 лет ставка будет зависеть от выбранного срока. Получая средства без страхования жизни ставка будет привязана как к сроку займа, так и размеру первоначального взноса.

«Мы хотим, чтобы мотоциклы ассоциировались с легкостью и свободой принятия решений не только на дорогах, но и при кредитовании. Именно поэтому активно развиваем специальную субсидируемую производителем Honda программу и предлагаем клиентам практически минимальную ставку – в самой популярной комбинации с личным страхованием жизни. Предлагаем поклонникам мотокультуры стать обладателями культовых моделей Honda уже в этом году и опробовать их в действии в новом сезоне», – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент банка ВТБ (ПАО).

В ВТБ для покупки мотоцикла получить финансирование можно на срок от 1 года до 5 лет. Банк предлагает оформить кредит и на покупку другой мототехники: скутера (от 50 см.куб.), снегохода, квадроцикла, мотовездехода, а также трайка или трицикла. В сумму также можно включить экипировку, аксессуары, сервисные и страховые услуги. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемый транспорт. Его страхование при этом не обязательно и не влияет на ставку по кредиту. Средства можно получить в размере от 100 тыс. до 2 млн рублей. Первоначальный взнос начинается с 20% от стоимости приобретаемого вида техники