В Барнауле автомобиль на летней резине врезался в дом

Виновник повредил дом, забор, припаркованный автомобиль и собственную машину Фото: скриншот сайта

В воскресенье вечером, 25 октября, в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль врезался в частный дом.

- Около 20.45 на пересечении улиц Фомина и Кауфмана водитель на Ауди Q7 не вписался в поворот и совершил наезд на частный дом, заблокировав выход и проломив стену и часть забора. Также он задел припаркованный автомобиль, - сообщил участник сообщества «Инцидент Барнаул» Денис.

Судя по его словам, автомобилист еще не успел «переобуться», а погодные условия прошлым вечером были не самые приятные. Межсезонье наступило внезапно, как это часто бывает. К вечеру пошел снег, а тем немного приморозило. В итоге на дорогах и тротуарах образовалась наледь.

Другие участники сообщества рассказывают, что данный частный дом уже не первый раз становится жертвой водителей.

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