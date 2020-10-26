26 октября на улицы Барнаула выведут 44 единицы зимней спецтехники

Спецтехника на улицах Барнаула
Фото: Олег УКЛАДОВ
Около 45 единиц спецтехники «Автодорстроя» работало в ночь на 26 октября в Барнауле, во время снегопада.
- Тротуары от снега прометали оборудованные щетками тракторы. Коммунальные дорожные машины обрабатывали проезжую часть песчано-соляной смесью, - сообщили в городской администрации.
Днем 26 октября на улицах города будут дежурить 44 единицы зимней спецтехники.
«Автодорстрой» призывает водителей быть осторожными на дороге и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
Напомним, днем 26 октября в Алтайском крае сохранится неблагоприятная погода. Местами ожидаются дожди и мокрый снег, а также сильный ветер.
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