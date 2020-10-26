МЧС предупреждает жителей Алтайского края о мокром снеге и штормовом ветре

Местами в Алтайском крае 26 октября пройдет снег Фото: Олег УКЛАДОВ

Управление МЧС предупреждает жителей Алтайского каря о непогоде. 26 октября днем в отдельных районах региона ожидаются дождь и мокрый снег. Температура +6…+11, ветер 8-13 метров в секунду, а местами порывы могут достигнуть 22 м/с.

- При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, - предупреждают в МЧС, - если вы на улице, рекомендуем укрыться в подъездах зданий. Не стоит стоять около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.

Автомобиль также следует поставить в закрытом месте, вдали от деревьев и конструкций, которые могут упасть от ветра. И не забывайте следить за детьми.

В случае беды необходимо звонить в службу спасения 112.

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