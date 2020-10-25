В Барнауле сгорел частный дом в результате крупного пожара

В результате пожара никто не пострадал. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сегодня, 25 октября, в Барнауле произошел пожар в частном секторе. Огнем охватило частный дом по адресу ул. Советской Армии, 165. Дым от пожара был виден из разных районов города.

Во время прибытия пожарных огнем охватило жилой дом и надворную постройку. Была угроза перехода пламени на соседние здания.

– Из охваченного огнем строения спасатели эвакуировали два газовых баллона. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, пламя удалось локализовать в считанные минуты. Угроза дальнейшего распространения огня на другие постройки была устранена. Еще менее чем через десять минут пожар был полностью ликвидирован, – рассказали в пресс-службе МЧС.

В результате пожара сгорели кровля, стены и перекрытия дома, полностью уничтожена кровля гаража, повреждены его стены и перекрытия. Общая площадь пожара составила около 120 кв. метров. В результате пожара, к счастью, никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.

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