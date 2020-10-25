В Барнауле сгорела баня рядом с газовой трубой

Общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером, 24 октября в Барнауле на улице Челюскинцев загорелась баня. О происшествии сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

В пресс-службе МЧС пояснили, что пожар произошел по адресу ул. Победная, 181. Огнем охватило баню и надворные постройки. Отмечается, что рядом с местом возгорания проходила газовая труба.

На данный момент пожар полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, ранее в Славгороде после гибели рабочего во время взрыва возбудили уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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К счастью, обошлось без пострадавших (подробнее)